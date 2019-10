Valeria Panigada 9 ottobre 2019 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dai verbali dell'ultima riunione della Fed, in uscita questa sera alle 20.00, per capire le singole posizioni all'interno della banca centrale americana, in vista della riunione di fine mese dove potrebbe proseguire il taglio dei tassi di interesse. In agenda anche un intervento pubblico del presidente della Fed, Jerome Powell. Importanti anche le nuove previsioni economiche, contenute nel World Economic Outlook dell'Fmi. Si segnala anche la riunione dell'Eurogruppo, dove il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri illustrerà la Nota di aggiornamento al Def. Tra i dati, in arrivo dagli Stati Uniti le vendite all'ingrosso e le scorte di greggio.