Valeria Panigada 8 ottobre 2019 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Dopo i dati giunti dalla Cina, che ha visto riaprire i propri listini dopo la lunga chiusura per festività, l'agenda macro di oggi prevede le vendite al dettaglio in Italia. In programma anche alcuni interventi di membri dei board di Bce e Fed. Sul fronte politico, in parlamento proseguono le audizioni sulla Nota di aggiornamento al Def in vista della prossima legge di bilancio. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri interverrà oggi alla Camera.