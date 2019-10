Valeria Panigada 1 ottobre 2019 - 07:58

L'agenda macro di oggi, primo giorno di ottobre, prevede gli indici Pmi manifatturiero di settembre di Germania, Francia, Eurozona e Gran Bretagna in lettura finale, e di Italia e Spagna in lettura preliminare. In arrivo anche l'inflazione a settembre nell'Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà l'indice Ism manifatturiero. A mercato chiuso, infine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicherà i dati sulle immatricolazioni di auto a settembre in Italia.