18 settembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dalla Federal Reserve che in serata annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà un discorso del governatore Jerome Powell. Il mercato si aspetta un taglio dei tassi di 25 punti base dall'attuale range 2-2,25%, dopo l'ultima sforbiciata avvenuta a luglio. Fed a parte, l'agenda macro di oggi prevede i dati Istat su fatturato e ordinativi dell'industria italiana. Dagli Stati Uniti in arrivo le scorte e la produzione di greggio in un momento delicato per il greggio dopo i recenti attacchi in Arabia Saudita. Tra gli altri appuntamenti, si segnala l'incontro a Roma tra Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron.