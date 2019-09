Valeria Panigada 6 settembre 2019 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dai dati sul lavoro negli Stati Uniti. Nel primo pomeriggio verranno diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati nei settori non agricoli (le cosiddette non farm payrolls) e l'andamento dei salari. L'agenda macro prevede inoltre la produzione industriale in Germania, i dati Istat su vendite al dettaglio e andamento dell'economia in Italia, il Pil e l'occupazione dell'Eurozona. Si segnala anche la riunione della Banca centrale russa. Attenzione infine al giudizio di Moody's sull'Italia, previsto a marcato chiuso.