Valeria Panigada 5 settembre 2019 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede alcune indicazioni in arrivo dagli Stati Uniti. In particolare il sondaggio Adp sui nuovi occupati nel settore privato, il dato settimanale dei sussidi alla disoccupazione, e l'indice Ism non manifatturiero. In programma anche la riunione della Banca centrale della Svezia e il discorso del vicepresidente della Bce, Luis de Guindos. Per quanto riguarda l'Italia, oggi è previsto il giuramento dei ministri al Quirinale. Con la risoluzione della crisi di governo, l'attenzione degli operatori si sposterà sul fronte politico inglese con l'intricata partita tra Governo e Parlamento sulla Brexit.