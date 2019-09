Valeria Panigada 4 settembre 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Sarà una giornata ricca di appuntamenti. L'agenda macro di oggi prevede i Pmi servizi per Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Eurozona. Dalla Ue in arrivo anche i dati delle vendite al dettaglio, mentre dagli Stati Uniti verrà diffuso l'aggiornamento sulla bilancia commerciale e in serata la Fed pubblicherà il Beige Book. A proposito di banche centrali, quella del Canada oggi annuncerà la sua decisione di politica monetaria. In programma anche la nomina del presidente della Bce, Christine Lagarde. In Italia l'attenzione sarà rivolta al fronte politico. Dopo il voto favorevole sulla piattaforma Rousseau, la strada per il secondo Governo Conte è spianata. Già oggi Conte potrebbe presentarsi davanti al presidente Sergio Mattarella per presentare la squadra del nuovo esecutivo. A livello societario, oggi è in programma l'assemblea di Mediaset per approvare la fusione transfrontaliera.