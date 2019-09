Valeria Panigada 3 settembre 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede per l'Europa i prezzi alla produzione mentre per gli Stati Uniti verrà diffuso l'indice Ism manifatturiero di agosto. In Italia l'attenzione rimane rivolta al fronte politico, in attesa che il premier incaricato Giuseppe Conte annunci la formazione di un nuovo governo Pd-M5S. A livello societario si segnala il Capital Market Day di CNH Industrial.