Valeria Panigada 30 agosto 2019 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi prevede la disoccupazione e l'inflazione nell'Eurozona. Attesa anche l'inflazione e la disoccupazione in Italia, oltre che il Pil tricolore nel secondo trimestre. Dagli Stati Uniti in arrivo l'aggiornamento su spesa e reddito delle famiglie. L'attenzione del mercato rimane rivolta al fronte politico in Italia, in particolare sulle consultazioni in corso tra il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte e i partiti.