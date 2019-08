Valeria Panigada 29 agosto 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro odierna è fitta di appuntamenti. Questa mattina si inizierà con il Pil della Francia relativo al secondo trimestre (finale), per poi proseguire con i dati su fatturato e ordinativi dell'industria in Italia e l'indice di fiducia nell'Eurozona. Nel pomeriggio attenzione all'aggiornamento su inflazione in Germania, oltre che i dati in arrivo dagli Stati Uniti, tra cui spiccano il Pil relativo al secondo trimestre e la bilancia commerciale. Sul fronte emissione, oggi il Tesoro offrirà titoli a medio e lungo termine per massimi 7,25 miliardi di euro. La politica italiana rimane in primo piano. Questa mattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, salirà al Quirinale per ricevere l'incarico dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo PD-M5S.