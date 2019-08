Valeria Panigada 26 agosto 2019 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana piuttosto scarno di appuntamenti. L'agenda macro odierna prevede la sola pubblicazione dell'indice Ifo sulla fiducia degli imprenditori tedeschi e gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti. In Gran Bretagna la Borsa rimarrà chiusa oggi per il summer bank holiday. In Italia l'attenzione rimane rivolta al fronte politico con le trattative in corso per formare un nuovo governo.