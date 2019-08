Valeria Panigada 22 agosto 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro odierna è fitta di appuntamenti. Questa mattina si attende la lettura preliminare dell'indice Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania e dell'intera Eurozona relativa al mese di agosto. In uscita anche la fiducia dei consumatori europei. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, oggi verranno diffusi le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e l'indice Pmi di agosto. In Italia, proseguono al Quirinale le consultazioni per capire se sarà possibile arrivare a un nuovo governo. Oggi il presidente Sergio Mattarella incontrerà i partiti più importanti.