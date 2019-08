Valeria Panigada 19 agosto 2019 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Siapre una settimana decisiva per il governo italiano, con l'assemblea di Palazzo Madama convocata domani pomeriggio per le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla crisi politica in atto. L'agenda macro odierna è piuttosto povera di indicazioni, con la sola pubblicazione dell'inflazione nell'Eurozona.