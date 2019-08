Valeria Panigada 13 agosto 2019 - 07:41

L'agenda macro di oggi prevede diverse indicazioni. Prima dell'apertura dei mercati in Europa verrà diffusa l'inflazione in Germania. Nel corso della mattina è in programma l'indice Zew, che misura la fiducia delle imprese tedesche, nel mese di agosto. Dagli Stati Uniti in arrivo l'aggiornamento sull'inflazione a luglio. Per quanto riguarda l'Italia, l'attenzione rimane sulla crisi di governo. Oggi, alle 18.00, è stata convocata l'aula per definire il calendario dei lavori e in particolare decidere la data di voto della mozione di sfiducia nei confronti del premier Giuseppe Conte, dopo che ieri i capigruppo non hanno raggiunto alcun accordo.