Valeria Panigada 12 agosto 2019 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana privo di indicazioni di rilievo. L'agenda macro di oggi è infatti priva di appuntamenti, in attesa dell'indice Zew della Germania e dell'inflazione negli Stati Uniti, in uscita martedì, e del Pil di Germania ed Eurozona, previsto mercoledì. L'attenzione dei mercati è rivolta agli sviluppi politici in Italia. Oggi pomeriggio si riuniranno i capigruppo per decidere la data in cui l'Aula di Palazzo Madama sarà chiamata a votare la mozione di sfiducia presentata dalla Lega dopo aver ascoltato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.