Valeria Panigada 6 agosto 2019 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro odierna è piuttosto scarna di indicazioni. E' prevista infatti la sola pubblicazione degli ordini di fabbrica in Germania e il sondaggio Jots sui posti vacanti negli Stati Uniti. In Italia l'attenzione rimane rivolta alle attività di governo in vista della legge di bilancio 2020. Oggi è in programma l'incontro fra le parti sociali e il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. A livello societario prosegue la stagione dei conti a Piazza Affari, tra cui spicca Banco Bpm.