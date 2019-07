Valeria Panigada 10 luglio 2019 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Ilmarket mover di oggi è rappresentato dall'audizione di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, al Congresso Usa, prevista nel pomeriggio. Importante per capire se la banca centrale americana taglierà i tassi di interesse nella riunione di fine mese, come si aspetta il mercato. In serata la Fed pubblicherà i verbali dell'ultimo meeting. Tra le indicazioni, l'agenda macro odierna prevede il dato sulla produzione industriale di Francia, Italia e Gran Bretagna. Sempre da Oltremanica in arrivo anche il Pil trimestrale. Dagli Stati Uniti invece sono attese le scorte all'ingrosso e quelle di greggio. Si segnala infine la riunione della Banca centrale del Canada. Sul fronte emissioni il Tesoro italiano sarà impegnato oggi nel collocamento di Bot annuali per 6,5 miliardi.