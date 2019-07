Valeria Panigada 9 luglio 2019 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro odierna prevede questa mattina l'aggiornamento sulle vendite al dettaglio in Italia. In Europa, si segnala la riunione dell'Ecofin e l'incontro tra il negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier e il ministro inglese Stephen Barclay. Infine, in programma anche un discorso del governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Nel dettaglio:10.00 medio ITA Vendite al dettaglio