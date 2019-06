Valeria Panigada 27 giugno 2019 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro odierna è piuttosto densa di appuntamenti. Nel corso della mattina verranno diffusi gli indici di fiducia in Italia e nell'Eurozona. Nel pomeriggio attenzione al dato sull'inflazione in Germania. In arrivo da Oltreoceano la lettura finale del Pil relativo al primo trimestre dell'anno, le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e le vendite di abitazioni. Sul fronte emissioni, oggi si conclude il consueto trittico di aste di fine mese del Tesoro italiano con Btp e CCteu. Nel dettaglio:09:00 medio SPA Tasso di inflazione10:00 medio ITA Fiducia dei consumatori Isae10:00 medio ITA Fiducia delle imprese Isae11:00 medio UE Indice di fiducia industriale Eurozona11:00 basso UE Indice di fiducia servizi Eurozona11:00 alto UE Fiducia dei consumatori Eurozona14:00 medio GER Inflazione14:30 alto USA Pil QoQ annualizz14:30 alto USA Nuove richieste sussidi di disoccupazione14:30 alto USA Richieste continue sussidi di disoccupazione16:00 medio USA Vendite di abitazioni in corso20:00 basso MX Banca del Messico