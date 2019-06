Valeria Panigada 19 giugno 2019 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dalla Federal Reserve che in serata aggiornerà le stime macroeconomiche e annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Seguirà la conferenza stampa del presidente Jerome Powell, da seguire con attenzione per carpire possibili conferme circa la sforbiciata dei tassi nella riunione di luglio, così come si aspetta il mercato. Tra gli altri appuntamenti, l'agenda macro odierna prevede diverse indicazioni, tra cui spiccano la bilancia commerciale dell'Italia e l'inflazione in Gran Bretagna. Nel dettaglio:10:00 medio ITA Bilancia Commerciale10:30 alto UK Inflazione10:30 medio UK Prezzi alla produzione11:00 medio UE Produzione edile14:30 basso CAN Tasso di inflazione20:00 alto USA Federal Funds Target Rate US