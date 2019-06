Valeria Panigada 7 giugno 2019 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

Il market mover di oggi è rappresentato dai sul mercato del lavoro americano, che verranno diffusi nel primo pomeriggio. Tasso di disoccupazione, variazione degli occupati nei settori non agricoli e andamento dei salari verranno diffusi dal Dipartimento del lavoro Usa, come ogni primo venerdì del mese. L'agenda macro prevede inoltre l'aggiornamento su produzione industriale e bilancia commerciale in Germania, produzione industriale in Francia e vendite al dettaglio in Italia. Si ricorda che oggi i mercati in Cina sono chiusi per festività. Nel dettaglio:07:45 basso SVI Disoccupazione08:00 basso GER Bilancia commerciale08:00 medio GER Esportazioni08:00 basso GER Importazioni08:00 medio GER Produzione industriale08:45 medio FRA Produzione industriale08:45 basso FRA Bilancia commerciale09:30 medio UK Halifax prezzi case10:00 medio ITA Vendite al dettaglio14:30 basso USA Orario settimanale medio dipendenti14:30 basso USA Salario orario medio dipendenti14:30 alto USA Disoccupazione14:30 alto USA Variazione salari non agricoli21:00 medio USA Fed Credito al consumo