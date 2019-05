Valeria Panigada 30 maggio 2019 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro odierna prevede l'inflazione e le vendite al dettaglio in Spagna, ma l'attesa maggiore è per il Pil trimestrale degli Stati Uniti. In uscita da Oltreoceano anche le scorte all'ingrosso, le vendite di abitazioni in corso e le scorte di petrolio. Sul fronte emissioni attenzione all'asta del Tesoro con il collocamento di Btp dopo che l'Italia ha ricevuto la lettere Ue con la richiesta di chiarimenti, da fornire entro domani, sulla violazione della regola di riduzione del debito. Nel dettaglio:09:00 alto SPA Vendite al dettaglio09:00 medio SPA Tasso di inflazione14:30 alto USA Pil14:30 medio USA Scorte all'ingrosso14:30 alto USA Nuove richieste sussidi di disoccupazione14:30 alto USA Richieste continue sussidi di disoccupazione16:00 medio USA Vendite di abitazioni in corso17:00 medio USA Scorte di petrolio