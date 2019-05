Valeria Panigada 27 maggio 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana povero di appuntamenti. L'agenda macro odierna non prevede alcuna indicazione di rilievo, complice anche la chiusura per festività di Wall Street (oggi si celebra il Memorial Day) e della Borsa di Londra (con lo Spring Bank Holiday). In assenza di dati, l'attenzione degli operatori rimane rivolta ai risultati delle elezioni europee e agli sviluppi sul fronte commerciale Usa-Cina.