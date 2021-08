Market mover: l'agenda macro del 10 agosto 2021

Daniela La Cava 10 agosto 2021 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro del 10 agosto vede in primo piano l'indice tedesco Zew. Per gli Usa in uscita l'NFIB relativo all'ottimismo delle piccole imprese. Tra gli interventi della giornata in calendario quello di Loretta Meste, presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland con un discorso sui rischi d'inflazione.