Market mover: l'agenda di venerdì 9 ottobre

Daniela La Cava 9 ottobre 2020 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

Poco densa di dati l'agenda dell'ultima seduta della settimana. Prima dell'avvio delle contrattazioni in Europa, in uscita il Pil del Regno Unito e la produzione industriale in Francia. Nel corso della mattinata è, invece, prevista la pubblicazione della produzione industriale in Italia per il mese di agosto e nel pomeriggio in arrivo le vendite all'ingrosso negli Stati Uniti.