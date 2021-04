Market mover: l'agenda di venerdì 9 aprile 2021

Daniela La Cava 9 aprile 2021 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di oggi venerdì 9 aprile 2021 prevede la produzione industriale in Germania di febbraio, ma anche le vendite al dettaglio in Italia sempre per il mese di febbraio. Per gli Stati Uniti si guarda all'uscita dei prezzi alla produzione (si tratta del dato finale di marzo).