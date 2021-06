Market mover: l'agenda di venerdì 4 giugno 2021

Daniela La Cava 4 giugno 2021 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Nell'ultima seduta dell'ottava, quella di venerdì 4 giugno, per la zona euro sono previste le vendite al dettaglio. Dalle 14,30 in poi sono attesi gli aggiornamenti mensili sul mercato del lavoro Usa (disoccupazione, salari medi e nonfarm payrolls) che, dopo il rallentamento dei nuovi occupati registrato lo scorso mese, sono attesi in accelerazione. "Un dato inferiore alle attese verrebbe letto come un'ulteriore conferma della continuazione di una politica accomodante da parte della Fed allontanando così, almeno per ora, le discussioni sul tapering e viceversa", sottolineano da Mps Capital Services. In agenda anche il discorso di Jerome Powell che partecipa al Panel BIS sul clima e gli ordini di fabbrica. A mercati chiusi è poi atteso il giudizio di Fitch sul rating dell'Italia.