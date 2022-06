L’ultima seduta della settimana vede l’assenza dei mercati cinesi chiusa per festività. Diversi i dati da seguire, tra cui i Pmi servizi in Spagna e Italia ma anche le vendite al dettaglio della zona euro. Ma il market mover di giornata sono i dati sul mercato del lavoro Usa in uscita a partire dalle 14:30 ora italiana. Sempre dagli Usa è prevista la pubblicazione nel pomeriggio dell’indice Ism servizi.