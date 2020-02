Market mover: l'agenda di venerdì 31 gennaio

Daniela La Cava 31 gennaio 2020 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Fitta l'agenda macro di venerdì 31 gennaio. Dopo le indicazioni in arrivo dal Giappone ( vendite al dettaglio e produzione industriale) e dalla Cina (Pmi manifatturiero), in evidenza il Pil della zona euro e quello italiano (stima preliminare per il quarto trimestre 2019). Attesa anche per la pubblicazione dell'inflazione per l'eurozona.