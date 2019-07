Market mover: l’agenda di venerdì 26 luglio

Daniela La Cava 26 luglio 2019 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Il calendario odierno vede in primo piano diverse indicazioni macro. E' prevista la pubblicazione da parte dell'Istat dei vari indici di fiducia per l'Italia, ma anche il Pil annualizzato Usa relativo al secondo trimestre (si tratta della stima flash). Sempre domani è prevista la riunione della Banca centrale russa che dovrebbe abbassare i tassi al 7,25% dal 7,5 per cento.