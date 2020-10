Market mover: l'agenda di venerdì 23 ottobre

Daniela La Cava 23 ottobre 2020 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

La settimana si chiude con gli aggiornamenti in arrivo dal settore manifatturiero e servizi delle principali economie mondiali. Dopo i dati giapponesi, si attendono gli indici Pmi servizi e manifatturiero di Francia, Gran Bretagna, e Germania. Si tratta della stima preliminare di ottobre. Alle 10 verrà diffuso lo stesso dato per la zona euro. Nel pomeriggio sono attesi i Pmi servizi e manifattura per gli Usa.