Market mover: l'agenda di venerdì 20 settembre

Daniela La Cava 20 settembre 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Dopo l'incetta di dati di ieri, il calendario macroeconomico dell'ultima seduta della settimana offre pochi spunti di rilievo. Tra i pochi dati in uscita nel corso della giornata le vendite al dettaglio in Canada e la fiducia al consumo della zona euro per il mese di settembre.