Market mover: l'agenda di venerdì 19 giugno

Daniela La Cava 19 giugno 2020 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana vede in primo piano la riunione del consiglio europeo. Prima dell'avvio delle contrattazioni in Europa è, però, atteso il dato sull'inflazione britannica per il mese di maggio. Da monitorare anche la banca centrale russa che dovrebbe agire sui tassi, abbassandoli secondo le attese al 4,75 per cento.