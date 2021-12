Market mover: l'agenda di venerdì 17 dicembre 2021

Redazione Finanza 17 dicembre 2021 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

Anche l'ultima seduta dell'ottava, quella odierna di venerdì 17 dicembre, sarà all'insegna delle banche centrali con la Bank of Japan (BoJ) che ha confermato i tassi e la banca centrale russa che comunicherà le sue decisioni in mattinata. Tra i dati da monitorare nel corso della seduta l'indice tedesco Ifo e il dato finale sull'inflazione dell'Ue. Da segnarsi in agenda che venerdì è il giorno delle “4 streghe” (scadenza futures e opzioni su indici e titoli).