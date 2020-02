Market mover: l'agenda di venerdì 14 febbraio

Daniela La Cava 14 febbraio 2020 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Tra i market mover di giornata c'è il Pil tedesco che verrà diffuso alle 8. Da monitorare anche quello sul Pil della zona euro. In entrambi i casi si tratta del dato preliminare relativo al quarto trimestre. Per gli Stati uniti da seguire il trittico di dati in uscita nel pomeriggio: ossia vendite al dettaglio e produzione industriale di gennaio, ma anche la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan.