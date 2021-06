Market mover: l'agenda di venerdì 11 giugno 2021

Daniela La Cava 11 giugno 2021 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Lasettimana si chiude venerdì 11 giugno con l'incontro dei leader del G7 in Cornovaglia. A livello macro da segnare in agenda, il Pil e la produzione britannica. Previsti in giornata anche le decisioni della banca centrale russa sui tassi e nel pomeriggio per gli Usa la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan (stima preliminare di giugno).