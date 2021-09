Market mover: l'agenda di mercoledì 8 settembre 2021

Daniela La Cava 8 settembre 2021 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

L'agenda macro di mercoledì 8 settembre prevede la pubblicazione da parte dell'Istat delle vendite al dettaglio in Italia. Per le banche centrali in calendario le riunioni della banca centrale del Canada e la pubblicazione del Beige Book da parte della Fed. La giornata termina con il dato sul credito al consumo Usa.