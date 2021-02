Market mover: l'agenda di mercoledì 3 febbraio

Daniela La Cava 3 febbraio 2021 - 08:03

Dopo la pubblicazione dell'indice Caixin Pmi servizi per la Cina per il mese di gennaio, si attende lo stesso dato anche per la Spagna, l'Italia e l'eurozona. Per Italia e zona euro verrà pubblicato ache il dato preliminare sull'inflazione a gennaio. Primo test anche per il mercato del lavoro statunitense, con la pubblicazione del sondaggio ADP.Intanto oggi alle 12 è atteso al Quirinale Mario Draghi, convocato ieri dal presindente della Repubblica, Sergio Mattarella.