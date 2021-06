Market mover: l'agenda di mercoledì 30 giugno 2021

Daniela La Cava 30 giugno 2021 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Diversi i dati di rilievo in agenda oggi. Nel corso della mattinata è attesa l'inflazione in Francia e Italia, ma anche il tasso di disoccupazione in Germania. Per la zona euro occhi puntati sulla stima preliminare dell'inflazione di giugno. Arrivano anche le prime indicazioni dal mercato del lavoro Usa di giugno, con la pubblicazione del sondaggio Adp per gli occupati privati.