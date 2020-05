Market mover: l'agenda di mercoledì 27 maggio

Daniela La Cava 27 maggio 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Ilcalendario odierno, giorno in cui è attesa la presentazione della proposta sul Recovery fund da parte della Commissione europea, prevede prima dell'avvio delle contrattazioni in Europa le vendite al dettaglio tedesche. Per le banche centrali è atteso l'intervento del presidente della Bce, Christine Lagarde, e in serata è prevista la pubblicazione del Beige Book della Fed.