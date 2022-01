Market mover: l'agenda di mercoledì 19 gennaio 2022

Daniela La Cava 19 gennaio 2022 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Nella giornata di mercoledì 19 gennaio si guarda all'inflazione nel Regno Unito, ma anche al mondo immobiliare americano con la pubblicazione dei permessi edilizi e delle nuove costruzioni abitative. A livello societario, per la stagione degli utili tra i principali conti trimestrali in uscita quelli di Bank of America, Morgan Stanley, Procter&Gamble e United Airlines.