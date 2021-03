Market mover: l'agenda di martedì 9 marzo 2021

Daniela La Cava 9 marzo 2021 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli spunti macro in agenda oggi. A cominciare dalla bilancia commerciale tedesca di febbraio e dalla produzione industriale per l'Italia. Tra i market mover di giornata il Pil dell'ultimo trimestre del 2020 per la zona euro. Attesa anche per la pubblicazione delle stime economiche da parte dell'Ocse.Ecco nel dettaglio i dati in calendario oggi:Germania, Bilancia commercialeItalia, Produzione industriale di febbraioOcse, pubblicazione stime economicheEurozona, Pil trimestralePrevisioni EIA sull’energia nel breve termine.