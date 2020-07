Market mover: l'agenda di martedì 14 luglio

Daniela La Cava 14 luglio 2020 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Sono numerosi i dati da monitorare oggi. A cominciare da quelli in arrivo dal Regno Unito che annuncia il PIl e la produzione industriale. In uscita il dato sulla produzione industriale anche per l'eurozona. Tra i market mover di giornata, l'indice tedesco Zew e l'inflazione degli Stati Uniti.