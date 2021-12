Market mover: l'agenda di martedì 14 dicembre

Daniela La Cava 14 dicembre 2021 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Aspettando le decisioni delle banche centrali in arrivo nelle prossime sedute (domani sono attese in serata quelle della Fed), nella giornata di martedì 14 dicembre in evidenza la produzione industriale della zona euro, ma anche l'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) di ottobre per gli Stati Uniti.