Market mover: l'agenda di lunedì 9 novembre 2020

Daniela La Cava 9 novembre 2020 - 07:06

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana vede un'agenda macro non particolarmente densa di dati. Prima dell'avvio delle contrattazioni in Europa, verrà pubblicato in Germania il dato sulla produzione industriale tedesca. Per la zona euro si attende l'indice sulla fiducia degli investitori Sentix, atteso in ulteriore peggioramento a novembre dopo il -8,3 di ottobre.Intanto è previsto per oggi il lancio della seconda emissione del BTP Futura, il titolo di Stato dedicato esclusivamente al risparmiatore retail. Il collocamento da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze, che parte oggi lunedì 9 novembre fino a venerdì 13 novembre 2020 (fino alle ore 13.00), è interamente destinato a finanziarie le spese dei nuovi provvedimenti varati per fronteggiare la ripresa dell’epidemia da Covid-19.