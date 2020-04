Market mover: l'agenda di lunedì 6 aprile

Daniela La Cava 6 aprile 2020 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Poco densa di dati l'agenda macro odierna. Tra gli appuntamenti da monitorare gli ordini di fabbrica in Germania e l'indice Sentix, la fiducia degli investitori per la zona euro per il mese di aprile. Potrebbe essere posticipata di qualche giorno (probabilmente al 9 aprile) la riunione straordinaria dell'Opec+ in calendario per oggi.