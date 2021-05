Market mover: l'agenda di lunedì 3 maggio 2021

Daniela La Cava 3 maggio 2021 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Diversi i dati macro da monitorare oggi. In primo piano il Pmi manifatturiero in Italia per il mese di aprile e lo stesso dato per la zona euro (si tratta della lettura finale). Nel pomeriggio si volge lo sguardo negli Usa per l'indice Ism manifatturiero e il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell.