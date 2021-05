Market mover: l'agenda di lunedì 31 maggio 2021

Daniela La Cava 31 maggio 2021 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Dopo i dati in arrivo dal Giappone e dalla Cina, l'attenzione si sposta in Europa. In mattinata è attesa la pubblicazione dell'inflazione per la Spagna e l'Italia (si tratta in entrambi i casi della stima preliminare di maggio). Lo stesso dato verrà diffuso a partire dalle 14 in Germania. Oggi è prevista attorno alle 11 anche la pubblicazione dell’outlook economico da parte dell'Ocse.