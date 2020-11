Market mover: l'agenda di lunedì 30 novembre

Daniela La Cava 30 novembre 2020 - 07:24

MILANO (Finanza.com)

La settimana si apre con i dati in arrivo dalla Cina. In particolare, è stato pubblicato il Pmi manifatturiero e non manifatturiero per il mese di novembre. Nel corso della mattinata verrà diffusa l'inflazione in Italia (dato preliminare di novembre) e lo stesso dato è atteso nel primo pomeriggio per la Germania. Per gli Stati Uni è previsto il dato sulle vendite in corso abitazioni.