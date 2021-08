Market mover: l'agenda di lunedì 2 agosto 2021

Daniela La Cava 2 agosto 2021 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Diversi i market mover in agenda oggi. A cominciare dalle vendite al dettaglio in Germania per il mese di giugno. Occhi puntati sulla pubblicazione dell'indice Pmi manifatturiero in Spagna, Italia e la lettura finale dell'eurozona. Per gli Usa in evidenza la spesa edilizia ma soprattutto l'indice Ism manifatturiero. Per la stagione degli utili a Piazza Affari da monitorare i conti di Ferrari.